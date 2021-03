Gli operatori WindTre e TIM hanno aggiornato le loro App ufficiali per dispositivi mobili, con diverse novità per i clienti, sia in termini di impostazione grafica che di funzionalità.

L’Applicazione di WindTre si è aggiornata con una nuova grafica e con il rinnovo della home page, mentre quella di TIM presenta adesso una nuova funzionalità chiamata “Trova Negozio”. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WindTre e Tim hanno aggiornato le proprie applicazioni

Partiamo dall’applicazione WindTre, che si è aggiornata sia per Android che per iOS, rinnovando la home page e migliorando la modalità di visualizzazione dei contatori. L’aggiornamento ha riguardato sia la versione Android sul Google Play Store e sulla Huawei App Gallery che la variante per dispositivi con sistema operativo iOS all’interno dell’Apple App Store.

L’aggiornamento della grafica parte direttamente dalla home page e include anche la mappa di copertura di rete direttamente nell’App, ma secondo alcune segnalazioni alcuni clienti WindTre sostengono di avere ancora problemi con le credenziali di accesso. Ora i clienti possono controllare lo stato delle proprie offerte e verificare i contatori per tenere traccia dell’utilizzo del bundle, effettuare ricariche, usufruire del programma WinDay e ricevere promozioni.

L’App MyTIM si è invece aggiornata con la nuova funzionalità “Trova Negozio” che permette ai clienti, direttamente dall’App, di verificare i negozi più vicini rispetto alla propria posizione. Anche in questo caso, l’aggiornamento risulta già disponibile sia per gli utenti Android tramite il Google Play Store che per gli utenti Apple con sistema operativo iOS, sull’Apple AppStore. Anche l’App MyTIM permette ai clienti di visionare i dettagli delle offerte attive e dei propri consumi, tenere traccia del credito residuo e procedere con l’attivazione e gestione di servizi e promozioni.