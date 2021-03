Uno di questi è KisMac, che è uno strumento di rilevamento della rete wireless per MacOSx ed ha una vastissima gamma di funzionalità, anche se non è proprio adatto per chi è inesperto. Servono dei software specifici, dunque un PC o uno smartphone che ha una scheda di rete compatibile con lo standard wireless 802.11, un’antenna che opera sulla banca 2.4 GHz e app per la rilevazione di ricezione del segnale WiFi. In questo modo, il Wardriving è in atto.