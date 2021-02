WiFi: la connessione ora è al sicuro grazie a questi accorgimenti

L’arrivo del coronavirus ha preso tutti contropiede, provocando un numero non indifferente di disagi in tutto il mondo. Per fortuna alcuni di questi sono riparabili, per altri invece non c’è nulla da fare. Ad ogni modo la pandemia ha aumentato anche le ore svolte in smartworking con il WiFi favorendo la crescita del telelavoro e l’apprendimento a distanza tramite videoconferenza. Per fare ciò però la connessione ha bisogno di una buona qualità, che necessita di protezione contro gli attacchi hacker.