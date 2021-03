I messaggi audio sono popolari e al tempo stesso snervanti. Da un lato sono più comodi da inviare soprattutto quando non si può effettivamente stare attenti allo smartphone. Dall’altro sono più scomodi per chi deve ascoltare visto che magari in quel momento non può farlo. Detto questo, un loro aggiornamento è importante e infatti gli sviluppatori hanno in serbo una novità importante.

WhatsApp sta testando una funzione beta che potrebbe seriamente cambiare la fruizione di questo genere di messaggi. Si parla della possibilità di cambiare la velocità della riproduzione del messaggio. Apparentemente si potrà tranquillamente rallentare o velocizzare i singoli messaggi audio.

Se la seconda possibilità è sicuramente quando il messaggio è troppo lungo e l’altra persona risulta comunque comprensibile. Il primo caso invece è ottimo nel momento in cui l’altro ha parlato troppo veloce. Al posto di farsi ridere il tutto, basta rallentare la velocità di riproduzione direttamente da WhatsApp.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento dei messaggi audio

Attualmente la funzione in questione è stata avvistata da chi si occupa del sito WaBetaInfo i quali sono quasi sempre impegnati a scoprire cosa gli sviluppatori di WhatsApp stanno progettando per l’applicazioni di messaggistica più popolare da anni, anche nonostante i vari problemi riscontranti negli anni, soprattutto lo scoglio della privacy e della maggiore integrazione con Facebook.

Attualmente questa funzione sembra essere in test sia per la versione Android dell’applicazione che per di quella iOS. Il suo arrivo non è ovviamente possibile immaginare a livello temporale, ma potrebbe non volerci molto. In fondo, anche se si tratta di un cambiamento importante, non ci vuole molto da implementare.