Nel corso di questi ultimi giorni di Marco ci sono ottime occasioni per la telefonia mobile. La primavera presenta una serie di novità per gli abbonati di TIM, Vodafone, Iliad e WindTre. Tutti i principali operatori mettono a disposizione delle tariffe con consumi senza limiti e prezzi molto contenuti.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe di primavera

La prima promozione è targata TIM. Il provider italiano mette a disposizione la TIM Gold Pro. I clienti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti più SMS infiniti e 70 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

In risposta a TIM, la controproposta di Vodafone è rappresentata dalla promozione Special 100 Giga. I clienti avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la navigazione internet. Il costo previsto per il rinnovo è di 9,99 euro.

In edizione limitata, gli abbonati che intendono attivare una SIM con Iliad potranno scegliere la Flash 100. Gli utenti che aderiscono a questa valida iniziativa avranno telefonate senza limiti, SMS illimitati e 100 Giga internet (anche con il 5G). Il prezzo ogni trenta giorni è sempre di 9,99 euro.

L’ultima proposta della telefonia mobile nel mese di Marzo è la WindTre Star+. I consumi di questa ricaricabile prevedono telefonate no limits verso tutti, 200 SMS e 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo per coloro che effettuano la portabilità da TIM, Vodafone e Iliad è di 7,99 euro.