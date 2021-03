L’azienda Motorola terrà fra pochi giorni un evento di presentazione ufficiale e uno dei nuovi smartphone che potrebbe essere annunciato in questa occasione è il nuovo Motorola Moto G60. Quest’ultimo apparterrà alla fascia medio-bassa del mercato e, stando a quanto è emerso, sarà dotato di una batteria molto capiente.

Motorola Moto G60 in arrivo a breve con una grande batteria

Il nuovo smartphone a marchio Motorola punterà molto sull’autonomia, almeno stando ai rumors dell’ultimo momento. Nel corso delle ultime ore, infatti, Motorola Moto G60 potrà contare su una batteria da ben 6000 mAh. La parte frontale del device dovrebbe invece ospitare un ampio display con una diagonale da 6.78 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Un’altra caratteristica importante di questo pannello è che ci sarà una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, ma per il momento non sappiamo se sarà un IPS LCD o un AMOLED.

Oltre a questo, sono emersi numerosi dettagli anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Nello specifico, sembra che il nuovo device di casa Motorola avrà sul retro un sensore fotografico da 108 megapixel, molto probabilmente il sensore Samsung ISOCELL HM2. In aggiunta, dovrebbero poi esserci un sensore grandangolare da 16 megapixel e uno da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, dovrebbe essere da 32 megapixel.

Parlando infine di prestazioni, come già accennato, Moto G60 apparterrà alla fascia media. I rumors parlano della possibile presenza del processore Snapdragon 732G di Qualcomm con tagli di memoria pari a 4 o 6 GB di RAM e 64 oppure 128 GB di storage interno di tipo UFS 2.1. Questo è quanto sappiamo di questo device. In attesa del suo debutto, vi lasciamo qui in basso la nostra video-recensione di un altro smartphone dell’azienda, ovvero del Motorola Moto G10.