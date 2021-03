Iliad ha deciso di investire sempre più risorse – anche finanziarie – nello sviluppo di nuovi servizi. La compagnia francese, oramai attiva in Italia da quasi tre anni, nel corso delle prossime settimane estenderà e sue linee 5G in Italia. In coincidenza con il lancio del 3G, il gestore ha anche promosso una nuova tariffa, la Flash 100, con minuti ed SMS senza limiti più 100 Giga a soli 9,99 euro.

Iliad, niente dismissione per le reti 3G nel 2021

La sperimentazione del 5G è quindi attuale anche per Iliad. Al pari di altri operatori in Italia, la compagnia inglese già in questo 2021 porterà le linee internet di alta velocità in molte città del paese con prospettive di un ulteriore salto di qualità nel 2022.

La spinta sempre più forte di Iliad verso il 3G porterà però anche a delle conseguenze per le altre reti internet. Anche per il provider francese è in programma nel corso dei mesi a venire un costante percorso di dismissione per il 3G.

Il processo di dismissione per il 3G in Italia è già una realtà per alcuni operatori. Vodafone, ad esempio, entro l’estate eliminerà definitivamente gran parte della sua copertura per le reti 3G.

La scelta di Iliad però, almeno sino ad ora, è in controtendenza rispetto a quella di altri gestori. Dato che la compagnia francese ancora non può offrire ai suoi clienti una copertura omogenea del territorio con il 4G ed ora anche con il 5G, il percorso di dismissione per il 3G è rinviato almeno sino al 2022.