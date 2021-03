Già da diverso tempo Google sta tentando di inserire in Maps una delle funzioni create apposta per aggiornare costantemente la mappa globale. Dopo che i permessi per aggiungere foto fatte da noi, andiamo a scoprire nel dettaglio l’aggiunta di altre novità, tra cui anche l’aggiunta di strade mediante desktop.

Google Maps si aggiorna: ecco l’aggiunta di strade da desktop

I colleghi di Engadget ci hanno riportato la notizia, dicendo che il colosso di Mountain View sta per rilasciare uno strumento che servirà a segnalare la mancanza di alcune strade che sono mancanti forse perché poco percorse o poco visibili dal satellite. In questo modo, possiamo andare a modificare la direzione, eliminare, riallinearle o rinominarle se ci sono dei cambiamenti.

Per accedere al servizio, si dovrà aprire maps.google.it, e andare sul riquadro di navigazione situato sulla zona laterale e successivamente cliccare su “Modifica la mappa” e poi “Strada mancante”, dove avremo la possibilità di andare a pigiare sul punto della mappa dove manca la strada e aggiungere degli accorgimenti.

Anche Google sul proprio blog ufficiale ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla funziona che sta introducendo sul proprio blog ufficiale: “Con tutti i cambiamenti che il nostro mondo ha affrontato nell’ultimo anno le persone si affidano sempre più a strumenti digitali per sapere se un ristornate o un negozio di alimentari nelle vicinanze è aperto o no. Per assicurarsi che la mappa rifletta il mondo reale, abbiamo deciso di permettere a chiunque disponga di un account di contribuire con la propria conoscenza locale al suo miglioramento“.