Le offerte del volantino Esselunga raccolgono chiaramente alcune delle migliori occasioni attualmente in circolazione, promettendo in cambio un risparmio notevole sui vari prodotti che gli utenti sceglieranno a tutti gli effetti di acquistare.

La campagna promozionale non include limitazioni, anche se va assolutamente ricordato che gli acquisti potranno essere completati solamente presso i negozi fisici, non sarà possibile collegarsi al sito ufficiale e godere esattamente delle stesse promozioni. Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nello stesso identico luogo d’acquisto.

Esselunga: lo Speciale Multimediale lascia a bocca aperta

Lo Speciale Multmediale di Esselunga lascia a bocca aperta, in quanto offre all’utente la possibilità di mettere le mani su uno dei prodotti più richiesti dell’intero 2020. Il buon vecchio Apple iPhone 11, nella variante da 128GB di memoria interna, risulta essere infatti acquistabile con un esborso finale di 698 euro, ovviamente anche sbrandizzato.

Sempre restando in seno all’azienda di Cupertino, segnaliamo la presenza del medio di gamma, utile per entrare nell’ecosistema senza spendere troppo, quale è l’Apple iPhone SE 2020, attualmente disponibile a 478 euro. Per il resto parliamo di tutti smartphone economici con sistema operativo Android, tra cui spiccano Realme 7, Xiaomi Redmi 9, Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A51 e Galaxy A31.

Maggiori informazioni in merito al volantino Esselunga sono disponibili direttamente nel nostro articolo, troverete tutte le pagine inserite come galleria fotografica in maniera dettagliata.