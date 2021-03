Il nuovo volantino Unieuro reso disponibile dall’azienda fino al 28 marzo lo possiamo definire come una vera e propria meraviglia, al suo interno gli utenti hanno la possibilità di accedere ad un elevatissimo quantitativo di sconti speciali e di prezzi decisamente più bassi del normale.

Con la campagna promozionale resa disponibile nel periodo corrente, ogni utente si ritrova ad avere la possibilità di godere di sconti veramente interessanti, conditi con prezzi relativamente economici, e possibilità di acquisto effettiva in ogni punto vendita, ma sopratutto sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica stesso. Coloro che opteranno per l’e-commerce, devono comunque sapere che è prevista la spedizione gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro (indipendentemente da ciò che è stato acquistato).

I codici sconto Amazon sono completamente gratis e vi attendono sul canale Telegram di TecnoAndroid, scopriteli subito qui.

Unieuro: il volantino inaspettato ricco di occasioni

Al centro della campagna promozionale di Unieuro troviamo prima di tutto i top di gamma, quindi i prodotti più costosi attualmente disponibili sul mercato, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile. Nello specifico parliamo infatti di Samsung Galaxy S21 Ultra, in vendita a 1329 euro, passando anche per Samsung Galaxy S21 disponibile a 879 euro, oppure gli ultimi galaxy S21+ da 1129 euro e Samsung Galaxy S20 FE da 599 euro.

Gli utenti che vorranno avvicinarsi inoltre ai migliori prodotti della fascia media, potranno anche acquistare i vari Realme 7 Pro, Motorola G10, Xiaomi Redmi 9, Oppo A53s, Motorola G30, Oppo Reno 4Z o Oppo A52, a prezzi sempre più convenienti.