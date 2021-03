Telegram: due funzioni mandano in paradiso gli utenti, ecco quali

Non sarà di certo facile recuperare gli utenti che durante questi mesi sono scappati verso Telegram. WhatsApp infatti ha perso parte del suo seguito, anche se non in maniera tale da decretare una sconfitta nei confronti della diretta rivale. Telegram sta migliorando a vista d’occhio e a constatarlo sono gli utenti stessi. Durante l’ultimo mese di gennaio ad esempio 65 milioni di nuovi clienti sono sbarcati nell’applicazione di messaggistica russa.

Questa dispone di alcune funzionalità esclusive come ad esempio i messaggi che si possono autodistruggere. Ci sono poi i canali, i quali possono offrire anche sconti su Amazon esattamente come il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Telegram: le migliori offerte di giornata sono ora disponibili