Carrefour propone un interessante volantino per tutti gli utenti che vorranno effettivamente recarsi in negozio nel corso dei prossimi giorni, al cui interno sono stati posizionati sconti ad hoc sui migliori prodotti in circolazione, senza limitazioni o vincoli particolari.

A differenza di quanto sta accadendo da Coop e Ipercoop, in questo caso il cliente potrà decidere di recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, godendo ugualmente degli stessi identici prezzi bassi. La garanzia legale per ogni acquisto è di 24 mesi, e tutti i prodotti commercializzati saranno distribuiti in versione sbrandizzata, con aggiornamenti rilasciati periodicamente dal produttore, non da un operatore telefonico.

Carrefour: le occasioni continuano a stupire

Il trend del momento di molti rivenditori di elettronica, vede lo sconto di alcuni dei migliori modelli Apple (anche i più recenti). Da Carrefour infatti sarà possibile mettere le mani su un Apple iPhone 12 di ultima generazione, nella variante da 128GB, pagandolo comunque 849 euro.

Molto più economici sono invece i terminali con sistema operativo Android, qui gli utenti potranno optare per soluzioni del calibro di Samsung Galaxy A42, Oppo A53, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Oppo A53s o Samsung Galaxy A21s. Il volantino chiaramente volge la propria attenzione anche verso altre categorie merceologiche ugualmente importanti, se volete approfittare degli ottimi sconti che Carrefour ha pensato appositamente per voi, aprite subito le pagine che trovate inserite nel nostro articolo qui sotto.