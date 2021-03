Sono diverse le Regioni Italiane che a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19 sono finite letteralmente in zona rossa. Spesso tutti non riescono a capire bene tutto ciò che è vietato fare. Tuttavia il margine di errore non ci può essere.

C’è una cosa che sfugge a molti: in zona rossa è vietato lavare la propria auto. Farlo significa rischiare multe davvero salate. Brutte notizie per chi cura la sua auto come fosse una figlia. Ecco quale potrebbe essere la soluzione per “aggirare” il problema.

In zona rossa è vietato lavare la propria auto

Molte Regioni in questi giorni si trovano in zona rossa. Come già anticipato tra i divieti imposti in questa restrizione vi è il divieto assoluto di lavare la propria auto. Tuttavia secondo quanto indicato nell’ultimo DPCM una delle attività che possono restare aperte nonostante la zona rossa sono proprio gli autolavaggi.

Di conseguenza è possibile lavare la propria auto, penserebbero alcuni. Invece no, niente shampoo dai parrucchieri e nemmeno agli autolavaggi. L’auto non si può lavare. Restano però aperti per permettere a chi svolge un’attività di trasporto di garantire un servizio pulito e igienizzato. Infatti taxi, noleggio con conducente, imprese funebri e operatori sanitari sono tra quelle attività che in zona rossa possono essere operative. Alcune devono per forza esserlo.

Per tutti gli altri non rispettare questo divieto comporta una sanzione di 400 euro.

La soluzione c’è, ma richiede tempo: lavare l’auto senz’acqua

Comunque una soluzione c’è, purtroppo però richiede tempo. Non si tratta di attendere il giorno in cui da zona rossa la Regione diventerà arancione o gialla. Lavare l’auto senz’acqua, questo è l’unico modo per aggirare il problema. Anche perché l’articolo 15 del Codice della Strada sancisce il divieto assoluto di lavare l’auto per strada o in casa, perché l’uso di saponi senza apposite vasche di decantazione inquinano l’ambiente.

Invece se ci si trova in zona rossa, ma non solo, la soluzione a questo problema sono dei prodotti per il lavaggio e la lucidatura dell’auto a secco. Di norma il costo può variare dai 6 ai 20 euro. L’operazione richiede un po’ più di tempo e pazienza ma i risultati sono garantiti.