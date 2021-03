Unieuro decisamente da urlo con il volantino che tutti gli utenti vorrebbero poter conoscere da vicino, con questa campagna promozionale, infatti, ogni consumatore ha la possibilità di accedere a prodotti decisamente economici, appartenenti alle più svariate categorie merceologiche.

La soluzione che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, non solo è disponibile in ogni singolo punto vendita in Italia, ma risulta essere attiva anche online sul sito ufficiale dell’azienda, il quale integra la possibilità di ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, nel momento in cui si spenderanno più di 49 euro (senza distinzioni in merito alla categoria merceologica coinvolta).

Ricevete sul vostro smartphone le offerte Amazon con anche numerosi codici sconto, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

Unieuro: il volantino che ogni utente deve cogliere al volo

Il volantino con il quale gli utenti hanno la possibilità di risparmiare, parte dai top di gamma del periodo, i migliori dispositivi attualmente in commercio, almeno per quanto riguarda il mondo Samsung. In particolare risulta essere possibile acquistare Samsung Galaxy S21 Ultra, disponibile a 1329 euro, passando anche per Galaxy S20 FE, in vendita a 599 euro, o anche gli ultimi Galaxy S21 a 879 euro o Galaxy S21+ a 1129 euro.

Chiaramente non mancano soluzioni più economiche, sono disponibili Realme 7 Pro, al prezzo di 279 euro, con accenni a Oppo Reno 4 Pro, il top di gamma dello scorso anno da 599 euro, per finire con i meno costosi Oppo A52, Oppo A53s, Xiaomi redmi 9, Motorola G10 o similari.

Il volantino Unieuro può essere sfogliato nel dettaglio nelle pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo.