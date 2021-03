Il colosso sud coreano Samsung ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento software per la famiglia Galaxy S20, quella in cui troviamo i top di gamma del produttore sudcoreano lanciati durante lo scorso 2020.

L’aggiornamento attualmente in fase di distribuzione corrisponde alla build G98xxXXU7DUC7 per Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra. Questo ha un peso di ben 500 MB. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo nuovo aggiornamento.

Samsung rilascia un aggiornamento che migliora la fotocamera della gamma Galaxy S20

Il changelog ufficiale cita dei non ben specificati miglioramenti alle performance del comparto fotografico dei dispositivi. L’update è attualmente in fase di distribuzione via OTA per gli utenti tedeschi, ma presumiamo che presto verrà esteso anche all’Italia. Tramite l’aggiornamento è adesso possibile scattare fotografie ritratto anche in condizioni di scarsa luminosità, una feature precedentemente esclusiva della serie Samsung Galaxy S21

La modalità di scatto di fotografie ritratto riceve inoltre tre nuovi filtri: backdrop, high.key mono e low-key mono. Tramite questi effetti è possibile cambiare a piacimento il colore del sfondo delle foto tra nero, bianco o random. La modalità di scatto notturna, inoltre, offre all’utente di utilizzare i livelli massimi di esposizione e di attivare anche il sensore ultra grandangolare nella modalità di scatto “Pro”.

Come sempre, se non volete attendere l’arrivo della notifica di aggiornamento, potete controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Se ancora non vedete l’aggiornamento disponibile sul vostro dispositivo, attendete qualche giorno e sicuramente vi apparirà come per magia. Tra meno di una settimana potrete scattare delle fotografie meravigliose!.