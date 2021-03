Netflix si conferma anche in questa prima parte del 2021 come la piattaforma streaming di riferimento per un numero sempre più alto di italiani. Nel corso di questi mesi, tanti appassionati di cinema e di serie tv, oltre alle serie tv storiche del servizio streaming – Breaking Bad, Prison Break e Stranger Things – hanno scoperto anche nuovi titoli tra cui The Crown e La regina degli scacchi.

Netflix, tanti titoli non sono più disponibili sulla piattaforma

Gli utenti di Netflix sono da sempre abituati ad un catalogo estremamente ricco di contenuti, con la lista di serie tv sempre in aggiornamento e con nuove esclusive in arrivo.Tuttavia, per alcuni titoli pronti ad entrare nel catalogo, altri proprio in queste settimane sono stati rimossi.

Le rinunce di Netflix riguardano sia film che le serie tv. Per quanto concerne i film, tutti gli abbonati della tv streaming non potranno più guardare pellicole come Il capitale umano, Mission Impossible: Fallout e Quella sporca dozzina. Il discorso delle serie tv riguarda invece la cancellazione di titoli molto popolari tra il pubblico come Sherlock, Pretty Little Liars e Pablo Escobar, el patron del mal.

Tutte queste produzioni non sono più disponibili sul catalogo di Netflix a seguito di una scadenza per le licenze. Tutte le serie prodotte in esclusiva dalla piattaforma streaming, invece, sono ancora presenti sul catalogo, ma alcune di queste non sono più in produzione. Ricordiamo che nelle ultime settimane è stato ufficializzato lo stop a serie tv molto popolari come Alterned Carbon, Ozark, Lucifer, The Order e Money Heist.