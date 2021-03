Nel mondo del collezionismo non si può prendere nulla per scontato. Anche quel particolare che ad occhi inesperti sembrerebbe insignificante, in realtà ha o conferisce estremo valore a qualcosa. Ne sono un esempio queste 3 monete preziose in Euro che oggi valgono davvero una fortuna.

Esperti del settore sono disposti a sborsare cifre da capogiro per aggiudicarsi una di quelle che tra poco elencheremo. Ovviamente il valore è indicativo. Come si sa, un elemento fondamentale che conferisce la massima quotazione alle monete preziose è l’ottima conservazione. Ecco quali sono.

Tra le monete preziose questa è quella che vale più di tutte

Tra le monete preziose esistenti ce n’è una che vale quasi quanto una casa. Realizzata come forma di investimento, questo conio è al momento tra le più ricercate dai collezionisti. Si tratta della moneta da 100 euro. Coniata nel 2004 è un omaggio alla Filarmonica di Vienna.

Questa è una delle monete preziose che per valore batte tutte le altre del suo genere. Infatti oggi chi ne è in possesso potrebbe guadagnare fino a 100mila euro.

La 2 centesimi che in realtà è 1

Sembrerà un gioco di parole, ma tra le monete preziose ricercate dai collezionisti c’è una 2 centesimi che in realtà sarebbe 1 centesimo. L’arcano mistero è facilmente spiegabile. Effettivamente si tratta della moneta da 1 centesimo raffigurante la Mole Antonelliana.

Tuttavia un errore di conio la rende una delle più pregiate di sempre. Infatti la sua figura è quella da 2 centesimi, ma il valore stampato è 1 centesimo. Per questa moneta un collezionista sarebbe disposto a spendere fino a 10mila euro.

Tra queste non poteva mancare Monaco

Ultima tra le monete preziose è quella chiamata 2 Euro Monaco. Il suo valore non è esagerato, ma paragonato a quello del conio lo diventa. Infatti oggi questa moneta può valere più di 2.000 euro. Niente male davvero.

Insomma vendere monete preziose fa guadagnare in modo facile solo chi le possiede. Tuttavia non sempre è così difficile trovarne una di quelle che almeno qualche centinaia di euro può valerle.