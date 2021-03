Il futuro che attende gli utenti di Iliad è ricco di sorprese. La compagnia telefonica francese rappresenta oramai una realtà più che consolidata nel nostro paese. Dopo le promozioni inerenti il campo della telefonia mobile, nel corso dei prossimi mesi il gestore si impegna a completare il suo processo di sviluppo in Italia con il lancio delle prime tariffe legate alla telefonia fissa.

Iliad, il processo che porta al lancio della Fibra ottica

Iliad sta per investire risorse e tecnologia per le tariffe con internet in Fibra Ottica. L’obiettivo del gestore francese è confermare anche nel settore della telefonia fissa il successo delle tariffe ricaricabili. Le prime indiscrezioni dicono che anche le offerte con internet da casa saranno caratterizzate da costi da ribasso.

Nel corso di queste ultime settimane, Iliad ha messo a punto una partnership con Open Fiber che porterà all’effettiva diffusione delle reti Fibra ottica sul suolo nazionale. In scia agli accordi già intrapresi da altri operatori come Fastweb e WindTre, anche Iliad si affida alla società di Enel e CDP.

Da mesi inoltre, la compagnia francese può contare sull’autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico per una piena operabilità nel settore strategico della telefonia fissa. L’iter burocratico completato porterà ad una netta accelerazione sui processi di lancio per la Fibra ottica.

A questo punto, è lecita la curiosità del pubblico che si chiede quali siano i tempi per la disponibilità delle prime promozioni. In base ai progetti degli sviluppatori, le prime offerte Fibra ottica dovrebbero arrivare già entro l’estate.