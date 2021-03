Iliad risulta di certo uno dei migliori gestori in assoluto in questo momento nel panorama italiano della telefonia mobile. Secondo quanto riportato i suoi utenti sono cresciuti ancora di più fino a toccare i 7 milioni di unità, numero incredibile per un provider che da soli tre anni opera in Italia.

Il merito dell’azienda sta nell’aver saputo lanciare le offerte giuste al momento giusto, ovvero fin dal primo momento in cui il gestore è arrivato in Italia. Tanti contenuti ma anche prezzi estremamente convenienti a nascondersi dietro le fasi più importanti del successo di Iliad, che ora domina grazie all’ultima promozione lanciata. Sul sito ufficiale infatti è possibile scoprire una grande opportunità che avrà valenza fino alla fine del mese di marzo per poi durare per sempre.

Iliad: la Flash 100 porta i migliori contenuti di sempre per festeggiare i 7 milioni di utenti

Ancora una volta Iliad fa parlare di sè e in questo caso grazie ad una promo senza precedenti. Si tratta della Flash 100, soluzione che include al suo interno il meglio tra contenuti, qualità e prezzo.

Questa soluzione durerà sul sito fino a fine marzo e tutti coloro che la sottoscriveranno avranno il prezzo bloccato per sempre. All’interno della promo gli utenti potranno trovare minuti senza limiti verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile, SMS limitati e 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Inoltre Iliad regala il 5G a tutti gli utenti che sottoscrivono la promo, sempre al costo di 9,99 € al mese per sempre.