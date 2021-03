Il nuovo volantino Speciale Multimediale lanciato da Esselunga, riesce a convincere i consumatori portando con sé prezzi sempre più bassi e sconti fortissimi, su ogni singolo acquisto che l’utente deciderà di compiere direttamente nei vari punti vendita in Italia.

Coloro che si avvicineranno alla campagna promozionale, devono comunque sapere che gli acquisti non sono effettuabili online sul sito ufficiale, e quindi è assolutamente necessario recarsi personalmente in negozio, entro la data limite del 3 aprile 2021. Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e prevede anche la possibilità di riceverlo in versione completamente sbrandizzata.

Esselunga: quali sono i prezzi più invitanti

Alla base della campagna promozionale di Esselunga troviamo la possibilità di ricevere un prodotto aggiungendo solamente 1 euro al valore della merce dello scontrino, risparmiando così 39 euro rispetto al prezzo originario dello stesso. L’omaggio, se possiamo chiamarlo tale, è un powerbank SBS da 20’000mAh, utilissimo nelle giornate in cui la batteria inizierà a scarseggiare.

Per il resto, i prodotti in promozione sono davvero molto interessanti, troviamo Apple iPhone SE 202, Oppo Reno 4Z 5G a 268 euro, Samsung Galaxy A31, Realme 7, Xaomi redmi 9, Samsung Galaxy A20e o Alcatel 1SE 2020 a 98 euro.

Tutti gli altri sconti del volantino Esselunga sono raccolti in maniera super dettagliata nelle pagine che abbiamo deciso di integrare per voi nel nostro articolo, in questo modo avrete la certezza di poter godere di innumerevoli sconti, e scoprire prima di recarvi in negozio cosa vi aspetterà.