WhatsApp: con l'app segreta è possibile spiare il partner durante la giornata

L’idea che stuzzica gli utenti che utilizzano WhatsApp ormai da anni e anni è sempre la stessa: riuscire a spiare il prossimo. In realtà l’applicazione combatte da tempo tutte le opzioni che permettono di ficcare il naso negli affari degli utenti, in maniera ovviamente analoga alla battaglia contro le truffe.

WhatsApp infatti è un’applicazione che spesso si ritrova a dover accettare le lamentele dei suoi clienti proprio a causa di tali peripezie. Le truffe purtroppo sono un argomento che non può essere debellato definitivamente, perché bisognerebbe estromettere per sempre coloro che le diffondono all’interno della chat. Per quanto riguarda lo spionaggio, sembrerebbe che negli ultimi anni tutte le applicazioni che prima lo rendevano possibile non siano più disponibili. Durante le ultime ore però sarebbero state tantissime le testimonianze in merito ad una nuova applicazione che sarebbe addirittura in grado di capire i movimenti delle persone.

WhatsApp: con questa nuova app potete trovare il momento preciso in cui una persona entra esce

Da diversi mesi si parlava di una piattaforma in grado di capire i movimenti delle persone all’interno di WhatsApp. Si tratta della nuova frontiera dello spionaggio, quella ancora permessa e che il colosso ancora deve debellare definitivamente.

Grazie alla nuova app Whats Tracker, è dunque possibile capire quando le persone decidono di entrare o uscire da WhatsApp. Basta infatti scaricare l’applicazione che per funzionare avrà bisogno di restare attiva in background. Secondo quanto riportato sarà dunque possibile ricevere delle notifiche durante la giornata con gli orari di accesso e di uscita da WhatsApp degli utenti che si sceglie di monitorare.