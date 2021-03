Uno degli operatori telefonici virtuali molto richiesti è senza ombra di dubbio Kena Mobile che con le sue offerte telefoniche low cost sul mercato attira l’attenzione di numerosi consumatori. A tal proposito Kena Mobile propone una nuova promozione dedicata a tutti i nuovi clienti, con la possibilità di usufruire di ben 30GB in omaggio.

In particolare la nuova iniziativa è dedicata a tutti i consumatori che acquistano una tariffa telefonica entro il 20 Marzo 2021, salvo eventuali proroghe, con la possibilità di riscattare 30GB in regalo da usufruire per i 30 giorni a seguire. Questa promozione è valida online, ma anche nei punti vendita.

Kena Mobile e le sue offerte telefoniche: ecco cosa propone l’operatore al mercato

L’offerta telefonica Kena 5,99 è una delle più richieste perché prevede minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, e 70GB di traffico dati. Il canone mensile da sostenere è di soli 5,99 Euro (costo bloccato per sempre) e in più è possibile riscattare i 30GB disponibili per 30 giorni se attivata entro il 20 di ottobre. E’ bene specificare, però, che questa offerta possono attivarla i consumatori che provengono da alcuni operatori telefonici virtuali o da Iliad. Sul suo sito web ufficiale sono descritti tutti i dettagli.

L’altra tariffa telefonica è Kena 7,99 con la quale propone minuti ed SMS illimitati, e 50GB di traffico dati. Il costo mensile da come si può intuire dal nome è pari a 7,99 Euro, e anche in questo caso è possibile usufruire dei 30GB per i prossimi 30 giorni se attivata entro il 20 marzo.