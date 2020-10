Iliad: pronta la rete fissa in fibra ottica, ecco anche la promo da 50GB

Tutti coloro che credevano che Iliad non potesse andare oltre quello che già stava facendo con gran talento e dedizione, si sbagliavano di grosso. Esattamente come tutte quelle persone che non davano credito al gestore, attualmente tutti quelli che pensavano Iliad potesse essere un provider solo mobile dovranno tirare i remi in barca.

A quanto pare infatti tutti gli accordi sono stati raggiunti affinché il prossimo anno Iliad riesca ad installare la propria rete fissa in Italia. Esatto: il noto provider proveniente dalla Francia sarà in grado di entrare nelle case degli italiani con una rete in fibra ottica. Il tutto sarà possibile grazie all’accordo stipulato con il colosso Open Fiber, il quale permetterà dunque di mettere questo gestore ancora una volta al pari delle grandi.

Iliad: arriva la rete fissa in fibra ottica mentre è disponibile la promo da 50 giga

Quando tutto sembrava ormai fermo da un po’ di tempo, Iliad con un colpo di culo ha dato nuova linfa al suo mercato. A quanto pare dalla prossima estate del 2021 arriverà la rete fissa con fibra ottica marchiata a fuoco dal gestore proveniente dalla Francia.

Nel frattempo tutti gli utenti possono restare soddisfatti delle promo mobili sottoscritte, le quali includono al loro interno i migliori contenuti. Stiamo parlando innanzitutto della Giga 50, promozione mobile che riesce a concentrare al suo interno minuti, SMS e giga. Per soli 7,99 € al mese per sempre potrete avere minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti e 50 giga in 4G per navigare sul web.