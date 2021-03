Dopo i casi che hanno visto vittime dei social network diversi bambini il Garante per la privacy ha in cantiere un’istruttoria che obbliga questi ultimi ad utilizzare delle tecnologie per individuare anomalie in merito all’età dichiarata dagli utenti. Bene Instagram che ha deciso di giocare in anticipo e in un aggiornamento ha introdotto 5 novità che hanno l’obbiettivo di proteggere i più piccoli.

In Italia l’età limite per potersi iscrivere a qualsiasi social, salvo diverse indicazioni, è 14 anni. Questa legge di fonda sul Regolamento Europeo dei dati personali. Tuttavia si sa che già da tempo anche i più piccoli popolano la rete. Per creare un account si trovano costretti a dichiarare un’età falsa. Instagram però attraverso alcuni accorgimenti non solo cercherà di ridurre questo fenomeno, ma proteggerà anche chi può iscriversi ed è comunque un minore.

5 novità di Instagram proteggono i minori

Ormai i problemi di privacy con i social network sono all’ordine del giorno. Basti pensare al caso ormai conosciuto di WhatsApp o a ciò che sta affrontando Clubhouse ultimamente.

Sono esattamente 5 le novità introdotte da Instagram per proteggere i suoi più giovani iscritti. È vero che alcune di queste servono ad evitare l’iscrizione di chi non raggiunge l’età minima, ma è altrettanto vero che chi ha dai 14 ai 17 anni è un minore e deve essere tutelato.