Il volantino Carrefour, disponibile fino al 21 marzo 2021, propone al proprio interno un buonissimo quantitativo di smartphone in promozione, a prezzi molto inferiori rispetto al normale, senza limitarne l’acquisto in termini di scorte effettivamente disponibili.

La campagna promozionale non risulta essere disponibile sul sito ufficiale, in questo modo il cliente si ritrova costretto a recarsi fisicamente in negozio per completare l’acquisto. Indipendentemente da questo, ogni prodotto commercializzato viene proposto con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in versione no brand (salvo indicazioni differenti). E’ presente, come al solito, il Tasso Zero che prevede la possibilità di godere della rateizzazione nel momento in cui si superano i 199 euro di spesa.

Carrefour: quali sono i prezzi migliori

In un mercato sempre più votato alla fascia media della telefonia mobile, Carrefour prova a partire fortissima, lanciando uno sconto importante sull’Apple iPhone 12 di ultima generazione. Il modello appena reso disponibile sul mercato, potrà infatti essere acquistato alla modica cifra di 849 euro, nella sua variante con 128GB di memoria interna.

Gli utenti che invece vorranno acquistare un prodotto con sistema operativo Android, potranno scegliere tra Samsung Galaxy A42, Samsung Galaxy A21s, Oppo A53 o Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Non mancano anche sconti legati a differenti categorie merceologiche, oppure anche semplicemente televisori o notebook per rinnovare il parco prodotti effettivamente in vostro possesso. I dettagli della campagna sono stati riassunti appositamente per voi qui sotto come galleria fotografica.