Il sito di e-commerce più utilizzato in tutto il pianeta è senza ombra di dubbio Amazon, la piattaforma di Jeff Bezos infatti, vanta una platea di clienti assoluta, sia dal lato venditori che dal lato clienti, traguardo raggiunto grazie alla propria politica che pone al centro di ogni attenzione il cliente, garantendogli un tasso di sicurezza elevato.

Ovviamente tutto ciò ha reso Amazon un nome autorevole, che fa nascere una certa attenzione in chi lo legge, caratteristiche che a quanto pare in molti hanno deciso di sfruttare a loro vantaggio, ovviamente stiamo parlando dei truffatori, che nel caso di Amazon puntano ad appropriarsi delle credenziali di accesso per poi entrare in possesso delle carte di credito registrate sul sito, vero oggetto dei desideri.

Mail di Phishing

Come potete ben leggere la mail in questione, avvisa l’utente di un blocco del proprio account Amazon spacciandosi dunque per una comunicazione ufficiale, ovviamente nulla di più falso, la mail infatti ricalca fedelmente il modus operandi del phishing, chiedendo di compiere azioni per indurre chi legge a consegnare inavvertitamente le proprie credenziali.

Il link presente in basso infatti, rimanda ad una falsa area clienti che, se aperta, consentirà a chi l’ha creata di impadronirsi delle vostre credenziali, con esito infausto non c’è che dire.

Ovviamente il consiglio che vi diamo è quello di guardare con occhio scettico a queste mail, dal momento che spesso, basta un po’ di attenzione ai dettagli per capire che si tratta di una frode bella e buona, se volete qualche consiglio in più, vi rimandiamo ad un articolo apposito.