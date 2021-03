Qualche settimana fa il produttore cinese Oppo aveva presentato il medio di gamma Oppo A94. Nel corso delle ultime ore, però, è stato annunciato in veste ufficiale in Kenya una versione re-branded di questo smartphone, cioè il nuovo Oppo Reno 5 F. Vediamo brevemente le caratteristiche tecniche.

Ufficiale la versione re-branded di Oppo A94, ovvero Oppo Reno 5 F

Come già accennato, Oppo Reno 5 F è stato presentato in Kenya e si tratta in sostanza di un re-branded dello scorso Oppo A94. Come quest’ultimo, infatti, abbiamo anche qui un design caratterizzato dalla presenza di un display con un piccolo foro laterale e dalla presenza di alcune colorazioni particolari cangianti, denominata Fantastic Purple e Fluid Black.

Lo schermo è un ampio pannello AMOLED con una diagonale da 6.43 pollici in risoluzione 1080 x 2400 pixel e con un refresh rate standard a 60Hz. Sono però presenti una luminosità di picco pari a 800 nits e un touch sampling rate pari a 135Hz. Sul posteriore è poi posizionato un modulo fotografico composto da quattro fotocamere con sensori rispettivamente da 48+8+2+2 megapixel. Il cuore pulsante dello smartphone rimane il SoC MediaTek Helio P95, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. La batteria è da 4310 mAh ed è dotata del supporto alla ricarica rapida da 33W. Il software è infine aggiornato ad Android 11 con l’interfaccia utente ColorOS 11.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo Reno 5 F è al momento disponibile all’acquisto in Kenya ad un prezzo al cambio di circa 240 euro. Vedremo se arriveranno notizie circa il suo arrivo anche per il mercato europeo.