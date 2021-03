L’emergenza Coronavirus ci sta costringendo gradualmente ad abituarci a nuovi metodi di lavoro. Capita quindi sempre più spesso di avere la necessità di un dispositivo affidabile ed economico per popolare le nostre postazioni da “smart working“. Per questa ragione oggi voglio parlarci di XIDU PhilPad 2-in-1, un Laptop Touchscreen caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo davvero imbattibile.

Solo qualche tempo fa avevamo infatti visto un altro interessante prodotto dell’azienda, che avevamo apprezzato e consigliato. La caratteristica principale di questo dispositivo convertibile è la comodità e la portabilità. Mediante la tastiera magnetica e il supporto regolabile nella parte posteriore potremmo facilmente adattarlo ad ognuna delle nostre esigenze lavorative. Vediamolo più nel dettaglio in tutte le sue caratteristiche tecniche.

XIDU PhilPad 2-in-1 Touchscreen Laptop: caratteristiche tecniche

Come abbiamo avuto modo di osservare recentemente, i prodotti di XIDU non vantano caratteristiche tecniche da top di gamma, ma puntano tutto sul prezzo. Come tutti i dispositivi dell’azienda ritroviamo però un’ottima cura per i materiali, che strizza l’occhio a prodotti di fascia decisamente superiore. Il corpo del Laptop è realizzato in alluminio di colore grigio e misura 33,8 * 20 * 1,5 cm di spessore. Nonostante le dimensioni generose il peso è comunque al di sotto di 1,5 kg.

Il comparto hardware come anticipato non brilla particolarmente, la CPU è infatti un Intel Atom x7-E3950 da 2Ghz con GPU integrata Intel HD Graphics di nona generazione. Non aspettatevi quindi prestazioni particolari, ma se non avete pretese nel vostro uso lavorativo non avrete nessun problema. Il comparto è poi completato da 6 GB di memoria RAM e uno storage interno di 128 GB. Il display Touchscreen è un 13.3″ di diagonale, inserito in cornici abbastanza spesse che senz’altro aiuteranno nel caso siate particolarmente sbadati nell’utilizzo.

XIDU PhilPad è inoltre dotato di ben due fotocamere, una anteriore da 2 mega-pixel e una posteriore da 5 mega-pixel. Il Wi-Fi è di tipo a/b/g/n/ac, quindi dual band sia su reti 2.4 Ghz che 5 Ghz. A garantire un’autonomia di circa sei ore ci pensa inoltre una batteria da 5000mAh. A breve pubblicheremo anche un video nel quale potrete osservare nel dettaglio il prodotto e constatare l’eventuale affinità o meno alle vostre esigenze.