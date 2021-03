Oltre ad aver rilasciato il Surface Pro in un momento inopportuno nel mezzo di una pandemia e di una crisi economica globale, Microsoft lo ha rilasciato anche con hardware leggermente datato. Nonostante ciò e il feedback contrastante ricevuto dal Surface Duo, la societá sembra essere ancora sulla buona strada con un successore che potrebbe vedere la luce del sole entro la fine dell’anno.

Sebbene non sia ancora esattamente diffuso, il 5G è diventato un indicatore importante per gli smartphone moderni in questi giorni, specialmente quelli presenti nel mercato di fascia alta. Sebbene fosse tecnicamente possibile per lo Snapdragon 855 di Surface Duo supportare un modem 5G, Microsoft ha deciso di non includerlo.

Surface Duo 2: Microsoft non ha ancora dichiarato una data di rilascio

Tuttavia, sarebbe ridicolo vedere un Surface Duo 2 nel 2021 o, peggio, nel 2022 senza il 5g poiché cerca di competere con dispositivi come i Galaxy Fold 3. Fortunatamente, le fonti interne di Windows Latest hanno confermato che il 5G è sicuramente incluso nella prossima versione dello smartphone pieghevole a doppio schermo. Ciò corrisponde al precedente rapporto del sito di Microsoft che cerca di assumere qualcuno esperto di tali tecnologie hardware e di rete.

Il rapporto suggerisce anche che il software è il fulcro degli sforzi di Microsoft per Surface Duo 2. La notizia leggermente positiva su questo fronte è che Microsoft sta anche collaborando con Google per portare le sue modifiche su Android a vantaggio di tutti. Surface Duo 2 potrebbe arrivare in autunno, anche se Microsoft non è esattamente coerente quando si tratta di programmi di rilascio. Si spera, tuttavia, che sceglierà un hardware che risale almeno a quest’anno in modo che, anche se verrà spinto al 2022, Surface Duo 2 non sembrerà troppo obsoleto rispetto ai suoi rivali.