Il colosso sudcoreano Samsung ha sfoderato tre smartphone di rilievo davvero potenti e interessanti dal punto di vista tecnico e del design. Il prezzo di vendita di questi ultimi è ovviamente elevato, ma fortunatamente l’azienda ha deciso di lanciare alcune promozioni che permettono di acquistare gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 con un notevole sconto e con tanti omaggi inclusi.

Ecco la nuova offerta di Samsung con sconti e omaggi per acquistare i nuovi Samsung Galaxy S21

Fino al 21 marzo 2021 la nota azienda Samsung ha deciso di lanciare una nuova promozione. Nello specifico, con questa promo sarà possibile ottenere un notevole sconto per l’acquisto di uno degli ultimi smartphone top di gamma della serie Galaxy S e in più si potranno ricevere anche degli omaggi inclusi nel prezzo. In particolare, accedendo all’applicazione Samsung Members, sarà possibile scaricare ed usufruire di un voucher per l’acquisto di questi dispositivi.

Per acquistare il Galaxy S21, si potrà usufruire di un voucher da 100 euro e si riceveranno in omaggio le Galaxy Buds Live. Per acquistare gli altri due modelli, ovvero il Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, il valore del voucher sarà invece pari a ben 150 euro e si potrà ricevere in omaggio le Galaxy Buds Pro. Si tratta di un’occasione davvero interessante e da non lasciarsi sfuggire se si ha intenzione di acquistare questi smartphone. Oltre lo store ufficiale, vi ricordiamo che questa promo è valida anche sullo store e-commerce Amazon. Qualora non l’aveste ancora vista, vi lasciamo qui in basso il link alla nostra video-recensione completa di Samsung Galaxy S21 Ultra.