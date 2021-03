Recentemente, si é sparsa la voce che Nintendo stia lavorando ad una console Switch aggiornata con uno schermo OLED da 7 pollici, capacità di output 4K e una data di rilascio provvisoria nel 2021.

Quel rapporto è arrivato tramite Bloomberg e, sebbene la società finanziaria e dei media si attenga alle proprie fonti per quanto riguarda gli aggiornamenti hardware del nuovo Switch, ha modificato la finestra di rilascio proposta in precedenza. Un nuovo rapporto suggerisce che il dispositivo arriverà ora prima della fine di marzo 2022.

Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare prima di marzo 2022

Secondo il rapporto, si ritiene che “Nintendo, con sede a Kyoto, stia pianificando che le vendite della sua esclusiva console di gioco Switch siano leggermente superiori nell’anno fiscale che termina a marzo 2022″. L’introduzione di una nuova console Switch ‘Pro’ lo aiuterà a raggiungere questo obiettivo.

Detto questo, alcuni analisti ritengono che il prossimo anno ci sarà un forte calo delle vendite di hardware per giochi, poiché la vita inizierà a tornare a una parvenza di normalità dopo il Covid-19. Matthew Kanterman di Bloomberg Intelligence afferma che “Con o senza una Switch aggiornata, le vendite di hardware di Nintendo probabilmente diminuiranno nel corso dell’anno a partire da aprile”.

Per fortuna, la nuova console di Nintendo sarà supportata da una vasta gamma di versioni di giochi esclusivi che precedono o si avvicinano al suo lancio, tra cui Mario Golf Super Rush, Splatoon 3 e una rimasterizzazione HD di The Legend of Zelda: Skyward Sword. Tuttavia, prendi ogni informazione con le pinze, perché Nintendo deve ancora fornire una dichiarazione ufficiale sulla fuga di notizie. Non solo, ma per ora non ci sono nemmeno notizie sulla data di uscita, sui prezzi e sulle specifiche tecniche.