La Regina degli Scacchi ha completamente stregato milioni di telespettatori in tutto il mondo i quali, ad oggi, attendono con ansia notizie in merito al futuro della serie TV. La Regina degli Scacchi 2 si farà? E’ questa la domanda che continuano a porsi tutti. Purtroppo, ad oggi, Netflix non ha ancora annunciato il rinnovo dello show ma, stando a quanto emerso dai social, il cast è effettivamente a favore di una seconda season.

Come ben sappiamo La Regina degli Scacchi è arrivata sul piccolo schermo lo scorso 23 Ottobre 2020, conquistando in poco tempo una grande fetta di utenza Netflix. Il motivo di questo successo è facilmente riconducibile alla fantastica interpretazione di Anya Taylor-Joy la quale è riuscita da interpretare in maniera brillante il personaggio di Beth Harmon, la regina degli scacchi.

La Regina degli Scacchi 2: ecco tutto ciò che sappiamo

Concepita inizialmente come una miniserie, La Regina degli Scacchi ha ottenuto un enorme successo che ha spinto centinaia di migliaia di persone a richiederne un sequel. Ciononostante, però, le possibilità che ciò avvenga sono estremamente basse poiché, vista la natura della serie TV, le vicende di Beth Harmon narrate nel romanzo, sono state interamente trattate nel corso dei 7 episodi disponibili ora su Netflix.

Al contempo, però, l’attrice protagonista Anya Taylor-Joy ha aperto un piccolo spiraglio affermando quanto segue: ““Se ho imparato una cosa dal mondo dello spettacolo è: mai dire mai. Adoro il personaggio e tornerei certamente ad interpretarlo se me lo chiedessero, ma credo sia stato un bel finale per Beth”.