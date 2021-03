Gli sconti da Euronics sono addirittura fino al 50% del prezzo originario di listino, grazie alla campagna promozionale intitolata Rott’Amo, per mezzo della quale il cliente potrà accedere ad un elevato quantitativo di offerte, senza doversi minimamente preoccupare della qualità generale.

La limitazione più grande, oltre all’attivazione fino al 18 marzo, consiste più che altro nella disponibilità esclusiva presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Bruno, non sarà possibile accedere agli stessi identici sconti da altre parti o sul sito ufficiale. In aggiunta, coloro che vorranno richiedere la rateizzazione, potranno affidarsi al Tasso Zero, con pagamento della prima rata a Giugno 2021, solo nel momento in cui spenderanno più di 199 euro.

Euronics: quali sono le offerte da non perdere

I prodotti posti in offerta da Euronics sono come al solito molti di più del previsto, in particolare il cliente potrà spaziare tra Motorola Mogo G9 Play a 159 euro, Motorola Moto E6s a 99 euro, Wiko Y81 a 99 euro, Vivo Y70 a 239 euro, Oppo Reno 4Z a 269 euro, Oppo A73 a 249 euro, Oppo A53s a 179 euro, Oppo A15 a 129 euro, Oppo A72 a 169 ero, Samsung Galaxy A41 a 179 euro, Samsung Galaxy A20e a 129 euro, Samsung Galaxy A71 a 299 euro, Xiaomi Mi 11 a 899 euro, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G a 999 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 749 euro, Samsung Galaxy Z Fold2 a 2049e uro, Samsung Galaxy Z Flip a 1599 euro o Galaxy S20 FE a 619 euro.

Scorrendo le pagine della campagna promozionale si possono poi scovare tantissime altre occasioni interessanti, scopritele qui sotto.