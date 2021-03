Gli sconti da Carrefour proseguono e convincono i consumatori, portando con sé prezzi decisamente inferiori alle aspettative, e con i quali ognuno di noi può effettivamente confrontarsi, raggiungendo l’acquisto di uno degli ultimi modelli commercializzati sul territorio nazionale.

Il volantino risulta essere disponibile per tutti fino al 21 marzo 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte, con possibilità di acquisto esclusiva nei punti vendita in Italia, non altrove o sul sito ufficiale dell’azienda. Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto viene proposto il Tasso Zero, ad ogni utente che spenderà più di 199 euro per l’acquisto di uno o più modelli.

Carrefour: nuove offerte nel volantino del momento

Il volantino Carrefour del momento porta con sé alcune delle migliori occasioni che gli utenti stavano effettivamente aspettando, al proprio interno integra ottimi prezzi applicati sui dispositivi Apple, quali a partire dall’ultimo iPhone 12, la versione base della nuova serie di prodotti dell’azienda di Cupertino, effettivamente disponibile all’acquisto con un esborso finale di 849 euro.

Scendendo verso fasce più economiche, da segnalare la presenza anche di soluzioni del calibro di Samsung Galaxy A42, Motorola G9 Power, Samsung Galaxy A21s, Oppo A53, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Samsung Galaxy A31 o anche un buonissimo TCL 10 SE. Tutti questi prodotti sono commercializzati nel periodo a meno di 300 euro.

Il volantino Carrefour lo potete trovare nel dettaglio nelle pagine che abbiamo inserito per voi, come galleria fotografica, nell’articolo stesso.