La serie basata sul fumetto di Robert Kirkman è diventata una delle più longeve e chiacchierate degli ultimi anni. Erano in molti a chiedersi se ci sarebbe mai stata una fine e gli sceneggiatori hanno risposto alle domande dei fan.

The Walking Dead, infatti, si concluderà ufficialmente con l’undicesima stagione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla messa in onda dei nuovi episodi e sul futuro dello show, tra film e spin-off.

The Walking Dead, tutto sugli episodi della stagione conclusiva

Il teaser della stagione finale è stato trasmesso durante il primo episodio bonus della decima stagione, mandato in onda a febbraio.

Anche The Walking Dead, come accaduto per numerosi show televisivi, si è dovuto fermare per via dell’emergenza COVID-19 ed è per questo che i nuovi episodi arriveranno quest’estate.

Gli sceneggiatori hanno promesso tanta carne al fuoco e nuovi pericoli che Daryl, Maggie e il gruppo di sopravvissuti si troveranno a dover affrontare. La stagione sarà composta da 24 episodi e divisa in tre parti.

Ma quando si concluderà The Walking Dead? Toccherà attendere l’autunno del 2022 per dare definitivamente addio al mondo dei morti viventi trasposto sul piccolo schermo.

Ma il futuro dell’universo narrativo creato da Robert Kirkman non terminerà in questo modo. All’attivo ci sono diversi film, tra cui quello su Rick Grimes, e spin-off.

The Walking Dead, inizia il countdown verso la stagione finale

Dal teaser pubblicato su Twitter si può notare una particolare stanza per interrogatori molto familiare ai fan del fumetto. Sarà infatti collegata al personaggio di Lance Hornsby. Insomma, tanta carne al fuoco per una delle serie più popolari degli ultimi anni.

Nel frattempo gli episodi bonus della decima stagione, sei in tutto, stanno andando in onda in Italia su Fox, canale 112 di Sky. L’ultimo episodio, intitolato Here’s Negan, racconta il passato di Negan (Jeffrey Dean Morgan) basandosi sull’omonimo fumetto a lui dedicato.

Una chicca che i fan della serie aspettavano da tempo e finalmente sono stati accontentati.