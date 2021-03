Lo scorso 28 Febbraio, nel corso della premier del primo episodio bonus di The Walking Dead 10, nello specifico l’episodio “Casa dolce Casa”, l’emittente televisiva AMC ha mandato in onda per pochi secondi il primo teaser ufficiale della prossima stagione. Prevista inizialmente per il rilascio nell’arco temporale Ottobre-Novembre 2021, nonostante i molteplici ritardi causati dalla pandemia di Covid-19, ad oggi la data di rilascio risulta essere fissata per la prossima estate.

Stando a quanto accennato dalla produzione, il prossimo capitolo, il quale concluderà definitivamente la serie televisiva, avrà nuovamente come protagonista Daryl, Maggie e il loro gruppo di sopravvissuti. La stagione, composta nel suo totale da ben 24 episodi, verrà suddivisa in 3 parti.

The Walking Dead 11: analizziamo il nuovo teaser

Dal teaser riportato poco più sopra, è quindi possibile notare una stanza che, di fatto, assomiglia in ogni minimo dettaglio ad una sala per interrogatori. Coloro che hanno letto i fumetti di Robert Kirkman, sapranno già che quella stanza sarà collegata in qualche modo al personaggio di Lance Hornsby

Dalle ultime news emerge inoltre che, l’undicesima stagione di The Walking Dead, si concluderà nell’autunno 2022 e ci farà conoscere sotto altri punti di vista il Commonwealth, una comunità che ospita circa 50.000 persone. Come ben sappiamo nel corso dell’episodio 10×16, intitolato “Una Morte Certa”, i fan della serie TV hanno avuto modo di conoscere i soldati di quest’ultima.

Terminiamo infine ricordando ai nostri lettori che le riprese di The Walking Dead 11 sono iniziate nei primi giorni di Febbraio e che, ad oggi, manca davvero poco al rilascio delle nuove puntate.