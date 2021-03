Grandi offerte di Sky per i suoi abbonati storici nel corso di queste settimane. La piattaforma satellitare strizza ancora una volta l’occhio a tutta quella fascia di pubblico che non ha effettuato la disdetta del contratto. Nel mese di Marzo, gli abbonati potranno accedere ad una serie di occasioni, con regali e sconti molto vantaggiosi.

Sky, sconti e regali nel mese di Marzo: le tre occasioni imperdibili

La promozione principale di Sky resta quella legata al nuovo provider di telefonia fissa. Sky WiFi ad oggi rappresenta una validissima soluzione per coloro che desiderano attivare un ticket per la Fibra ottica. Le migliori offerte del gestore sono riservate agli abbonati della tv satellitare. Chi abbonati da almeno un anno potranno attivare un ticket per la telefonia fissa con tre mesi a costo zero. Disponibile invece ben sei mesi gratis per tutti gli utenti che hanno una sottoscrizione a Sky attiva da almeno sei anni.

Confermata anche nel mese di Marzo la seconda grande occasione per gli abbonati. Il decoder di nuova generazione Sky Q è disponibile sempre al prezzo scontato di 29 euro. Per gli abbonati più fedeli è quindi prevista una riduzione sul listino sino a 70 euro.

Infine, l’altra grande occasione per Sky è caratterizzata dal nuovo ticket chiamato Intrattenimento Plus. Con Intrattenimento Plus, i clienti della tv satellitare potranno aggiungere al loro piano di abbonamento un account con i contenuti di Netflix. La sorpresa sta nel fatto che il primo mese è garantito a costo zero per coloro che sono clienti da almeno un anno.