Expert convince appieno le aspettative dei tantissimi consumatori pronti a completare l’acquisto di un prodotto di tecnologia, proponendo una campagna promozionale mirata appositamente su una lunga serie di smartphone, appartenenti più che altro alla fascia media del mercato.

Il risparmio parte e si diffonde prima di tutto nei vari punti vendita dislocati per il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo, per arrivare poi direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, dove sarà possibile acquistare ciò che si vuole, ricevendo la merce al proprio domicilio. In questo caso, tuttavia, va ricordato che la spedizione sarà a pagamento, indipendentemente dalla cifra spesa o dalla categoria merceologica selezionata.

Expert ne ha per tutti: ecco le migliori offerte

Sfogliando il volantino Expert, l’occhio prima di tutto cade sulla fascia alta, in particolare sull’ottimo Samsung Galaxy Note 20, in questo periodo disponibile all’acquisto ad una cifra ridottissima, precisamente saranno necessari 699 euro per la variante con 128GB di memoria integrata e completamente sbrandizzata.

Tutte le altre proposte abbracciano una soluzione più economica con prezzi che non superano i 300 euro, in particolare sarà possibile pensare di acquistare i vari Galaxy A51, Oppo A73, Oppo A15, Galaxy A20s, Oppo A53, Oppo A72, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi 9C o Xiaomi Redmi 9T.

Il volantino Expert coinvolge anche tantissime altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, se volete conoscere il tutto nel dettaglio, dovete aprire il prima possibile le pagine che trovate nell’articolo.