Ethereum, insieme a Bitcoin, da inizio anno sta regalando ricche soddisfazioni ai loro investitori. Sempre più in alto sta andando il loro valore e pare che il trend futuro sarà rialzista. Questo grazie anche all’annuncio di un nuovo aggiornamento in programma per il network Ethereum. Ecco la data dell’upgrade e cosa succederà.

Un aggiornamento del network Ethereum promette una crescita esplosiva

Ethereum è la seconda criptovaluta dopo Bitcoin per importanza. I record che insieme a quest’ultima sta raggiungendo e aggiudicandosi la rende una delle monete digitali tra le più appetibili. Se Bitcoin è visto come l’oro, Ethereum pare essere come il petrolio o il gas.

Tuttavia nel mondo della blockchain di Ethereum era necessario un cambiamento. Infatti gli sviluppatori hanno da poco annunciato un nuovo aggiornamento chiamato EIP-1559 che sarà uno degli elementi capaci di far crescere ulteriormente il valore di questa criptovaluta.

Proprio così perché secondo gli esperti il futuro di Ethereum, così come quello di Bitcoin, sarà sempre al rialzo e questo update promette un’ulteriore crescita esplosiva. EIP-1559 sarà attivo dalla prossima estate e riformerà il sistema di aste ridimensionando il ruolo dei miner che riceveranno solo una commissione opzionale. In sostanza questi ultimi vedranno ridursi di molto le loro entrate.

Proprio gli esperti confermano che una limitazione all’Ether porterà il prezzo ad alzarsi e insieme all’imponente attenzione a queste criptovalute, nell’ultimo anno, farà schizzare i valori in alto.

Così ha commentato il prossimo aggiornamento del network Edward Moya analista capo della piattaforma di trading Oanda. “La cosa più esaltante per chi negozia in criptovaliuta è il fatto che adesso Ethereum ridurrà la quantità di Ether in sospeso distruggendo alcune delle monete ogni volta che vengono usate per elaborare delle transazioni. L’offerta inesauribile di Ethereum era il suo aspetto meno attraente e ora c’è un crescente ottimismo sul fatto che la blockchain maggiormente impiegata al mondo vedrà un importante spostamento negli acquisti retail e istituzionali”.

Insomma pare che sia un buon momento per valutare se entrare nel mondo di Ethereum.