Carrefour aiuta tutti gli utenti a spendere molto meno del previsto su ogni singolo acquisto effettuato, con il lancio di una campagna promozionale che non sembra davvero avere rivali sul territorio italiano, in termini di prezzi finali raggiunti e di versatilità generale.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, possono essere completati solamente presso i negozi fisici dislocati sul territorio nazionale, entro e non oltre il 21 marzo 2021 (quindi non sul sito ufficiale, almeno a questi prezzi). Le scorte non appaiono essere un problema, in aggiunta ricordiamo comunque che è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione a Tasso Zero, solo nel momento in cui verranno spesi almeno 199 euro.

Carrefour: ecco il volantino che tutti stavano aspettando

Al centro della campagna promozionale di Carrefour troviamo una riduzione molto importante, applicata direttamente su un prodotto Apple, stiamo parlando dell’iPhone 12 di ultima generazione, effettivamente acquistabile a 849 euro, nella sua variante con 128GB di memoria interna, e sopratutto completamente sbrandizzato.

Non mancano soluzioni interessanti sui prodotti con sistema operativo Apple, in particolare gli utenti potranno pensare di accedere ai vari Samsung Galaxy A42, Galaxy A31, Oppo A73, TCL 10 SE, Samsung Galaxy A21s, Oppo A53 o anche Xiaomi Mi 10 Lite 5G e Motorola G9 power, spendendo sicuramente molto meno del previsto o del listino originario.

I dettagli della campagna promozionale sono raccolti per voi nelle pagine che potete trovare elencate nell’articolo come galleria fotografica.