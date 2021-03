Trony continua a differenziare le proprie campagne promozionali, rendendo disponibile una nuova soluzione per gli utenti italiani che potranno recarsi fisicamente nei punti vendita dislocati nelle regioni Campania e parte del Lazio, senza possibilità di completare gli acquisti online sul sito ufficiale.

Il volantino risulta essere valido fino al 20 marzo 2021, senza limitazioni particolari in termini di scorte effettivamente a disposizione del consumatore finale. Il meccanismo alla base della campagna promozionale lo avevamo già visto in passato, anche ad esempio da Unieuro; il cliente può aggiungere al carrello i prodotti selezionati, ed in cambio riceverà un buono sconto del valore pari a 10 euro ogni 100 euro di spesa effettuati (ovviamente è cumulabile). Questi non potrà essere applicato nello stesso istante di emissione, ma dovrà essere speso in un secondo momento sull’acquisto di un altro prodotto del valore almeno il doppio del coupon; in altre parole, se vorrete utilizzare un buono da 10 euro, dovrete scegliere un dispositivo il cui costo è di almeno 20 euro.

Trony: il volantino con tutte le migliori offerte del periodo

Indipendentemente dal meccanismo appena descritto, il volantino nasconde occasioni da non perdere assolutamente di vista, quali possono essere legate ad esempio al Samsung Galaxy S20 FE, lo smartphone che più stiamo vedendo scontato nel corso dell’ultimo periodo, oggi raggiungibile con un esborso che si aggira attorno ai 649 euro.

In alternativa è possibile ridurre la spesa finale, puntando verso tanti altri prodotti da meno di 350 euro, per conoscerli aprite le pagine sottostanti e li scoprirete nel dettaglio più assoluto.