Arlo ha ufficialmente presentato una nuova videocamera di sicurezza da interno, è la Essential Indoor Camera, pensata esclusivamente per gli spazi chiusi, quindi non è resistente agli agenti atmosferici, e con un collegamento alla presa a muro.

Il prodotto va ad aggiungersi alla Essential Security Range di Arlo, che include appunto il campanello video senza fili Arlo Essential Wire-Free Video Dorbell, oltre alla pluripremiata Essential Spotlight Camera.

La Arlo Essential Indoor Camera permette all’utente di ricevere le notifiche direttamente sullo smartphone, nel momento in cui rileva il movimento o picchi sonori, offrendo inoltre la possibilità di visualizzare il video in diretta in streaming, sfruttando la connessione di rete presso l’abitazione. La qualità massima di ripersa è il FullHD a 1080p, con immagini chiare e nitide, anche di notte grazie ai sensori IR dislocati sull’intera parte anteriore della camera stessa.

Non mancano ovviamente il microfono e l’altoparlante integrati, per captare i suoni, ma anche per una comunicazione a due vie (sia simil citofono che con differenza temporale). Per non perdere nemmeno un secondo di registrazione, la camera dovrà essere sempre collegata fisicamente ad una presa a muro, in quanto non integra una batteria. Infine, per tutelare la privacy degli utilizzatori, include una protezione automatica dell’obiettivo, con possibilità di chiudere la videocamera fisicamente, quando richiesto.

Arlo Essential Indoor Camera: prezzi e disponibilità

La Arlo Essential Indoor Camera è già preordinabile sul sito ufficiale o su Amazon al prezzo consigliato di 129 euro, mentre le spedizioni inizieranno a partire dal primo giorno del mese di Aprile 2021.