Unieuro ha rinnovato le proprie campagne promozionali, lanciando specifiche offerte online applicate sui migliori smartphone attualmente in circolazione, e proponendo al consumatore finale la possibilità di risparmiare al massimo su ogni acquisto effettuato.

Nell’attesa di conoscere da vicino il nuovo volantino, ecco arrivare una lunga serie di offerte attivate solamente sul sito ufficiale dell’azienda. Gli acquisti prevedono anche la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui verranno superati i 49 euro di spesa, in caso contrario è sempre gratis in negozio. Il Tasso Zero, inoltre, potrà esser richiesto nel momento in cui l’ordine effettuato supererà i 199 euro, e si avrà l’approvazione da parte della finanziaria.

Unieuro: queste sono le nuove offerte speciali

Il volantino Unieuro aiuta gli utenti a risparmiare moltissimo, anche se comunque pare essere più legato alla fascia media della telefonia mobile. In questo caso sarà possibile acquistare Samsung Galaxy A71 a 349 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 169 euro, Samsung Galaxy A31 a 219 euro, Xiaomi Mi Note 10 Lite (brand Vodafone) a 279 euro, Samsung Galaxy A21s a 189 euro, Oppo A72 a 169 euro, Samsung Galaxy A51 a 269 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, Motorola Edge a 349 euro, Moto 5G Plus a 199 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 249 euro o Huawei P40 Lite E a 129 euro.

Il consiglio è di collegarsi quanto prima alle pagine presenti sul sito, ricordando comunque di effettuare una ricerca nel momento in cui si fosse individuato il prodotto desiderato, perché differenti colorazioni potrebbero costare anche meno.