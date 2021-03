Euronics non si ferma più e prosegue con una campagna promozionale decisamente interessante, attivata in tutti i punti vendita di proprietà del socio La Via Lattea, fino al 18 marzo 2021, senza altre limitazioni particolari, se non l’impossibilità di completare gli acquisti online sul sito ufficiale.

Spendere poco con Euronics è possibile, ma sopratutto l’utente avrà l’opportunità di rateizzare il pagamento di quanto dovuto all’azienda, suddividendolo con il Tasso Zero che potrà essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa effettivi, previa approvazione da parte della finanziaria.

Non dimenticatevi dei codici sconto Amazon gratis, sono per tutti disponibili nel nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics: le offerte portano prodotti davvero scontatissimi

Alla base della campagna promozionale di Euronics possiamo trovare tantissimi smartphone appartenenti alla fascia media del mercato della telefonia mobile, quali sono Samsung Galaxy A51, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi 9C, Motorola Moto G10, Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A31 o anche uno Huawei P Smart 2021. Sono tutti modelli relativamente economici, dato il prezzo che non supera i 300 euro, ma che nel contempo permettono di godere di prestazioni complessivamente abbastanza interessanti.

In alternativa sono ovviamente disponibili modelli più costosi, come può essere uno Xiaomi Mi 11 5G o un Samsung Galaxy S21, ma in questo caso il prezzo sarà molto vicino al listino del periodo, data la recente comparsa sul mercato nazionale.

Ogni altra informazione in merito al volantino Euronics è rimandata direttamente nelle pagine sottostanti, ricordando che gli acquisti potranno essere completati solamente in negozio entro il 18 marzo 2021.