Da qualche settimana a questa parte alcuni utenti di Vodafone hanno notato un amento di prezzi sulle loro ricaricabili di riferimento. Per la prima volta in questo 2021, il provider inglese ha modificato i suoi listini inerenti la telefonia mobile. In quest’occasione, il gestore ha deciso di rimodulare i costi di una tariffa molto popolare tra il pubblico: la Special 50 Giga.

Vodafone, i primi rincari del 2021: la tariffa ora costa 2 euro in più

La maggior parte dei clienti che ha attivato la Special 50 Giga nei mesi e negli anni scorsi ha subito una rimodulazione dal valore di 2 euro. Il cambiamento dei listino di Vodafone è così previsto: i clienti che sino a qualche settimana fa pagavano 6,99 euro per il rinnovo della ricaricabile ora pagheranno 8,99 euro al mese. Previsto un costo fisso di 9,99 euro al mese per chi prima pagava 7,99 euro.

In maniera del tutto opposta a precedenti rimodulazioni sui costi, in questa circostanza Vodafone non ha previsto proporzionali rimodulazioni per i consumi. Gli abbonati con la Special 50 Giga continueranno ad avere soglie illimitate per chiamate ed SMS con la presenza di 50 Giga per la connessione internet.

Le rimodulazioni di Vodafone sono diventate ufficiali a partire dallo scorso 21 Febbraio. Ricordiamo che da questo provvedimento sono escusi tutti i nuovi clienti e gli abbonati che da poco hanno attivato la Special 50 Giga. Come previsto da un accordo con AGCOM, gli utenti di Vodafone che sottoscrivono una nuova iniziativa – compresa la Special 50 Giga – avranno la garanzia di costo bloccato per i primi sei mesi dell’abbonamento.