Unieuro chiude oggi una campagna promozionale dalla qualità estremamente elevata, con la quale il consumatore ha avuto la possibilità di accedere ad ottimi prezzi, per quasi due settimane. Al momento in cui vi scriviamo risulta essere disponibile in negozio, fino alla chiusura odierna, e sul sito ufficiale fino alla mezzanotte.

Il cliente che sceglierà l’e-commerce come mezzo per accedere alle offerte, deve comunque sapere che è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui vengono superati i 49 euro di spesa effettivi. Il Tasso Zero è come al solito presente all’interno del volantino, ma in questo caso, oltre all’approvazione da parte della finanziaria, è anche necessario spendere più di 199 euro.

Tutte le migliori offerte Amazon con i codici sconto gratis, sono disponibili per gli utenti sul nostro canale Telegram.

Unieuro: ecco i migliori prodotti

I migliori prodotti del volantino Unieuro passano per il Samsung Galaxy S20 FE, lo smartphone che tutti devono saper cogliere al volo proprio perché ancora in grado di garantire prestazioni all’avanguardia, data la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865, affiancate da un prezzo relativamente ridotto, in quanto consiste solo in 599 euro.

Molto più economici sono invece Xiaomi Mi 10T e Oppo Find X2 Lite, entrambi proposti dall’azienda a meno di 399 euro, e da scegliere nel caso in cui si voglia godere di prestazioni sufficientemente di buona fattura, oltre alla connettività 5G.

Il volantino Unieuro chiaramente non si ferma qui, permetterà di accedere anche ad altre categorie merceologiche, oltre che a televisori o elettrodomestici, i dettagli sono raccolti qui sotto.