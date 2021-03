The Umbrella Academy: il cast della terza stagione è ufficialmente al completo

The Umbrella Academy è la serie televisiva che 2 anni fa, sbarcando sulla piattaforma Netflix, ha fatto impazzire tutti gli utenti. La storia gira attorno ad uno strano parto: ben 43 donne partoriscono nello stesso momento dando vita a dei bambini speciali. Questi vengono accolti nella scuola dei supereroi grazie a Reginald Hargreeves. Egli dà loro dei numeri anziché dei nomi: Luther (Numero Uno), Diego (Numero Due), Allison (Numero Tre), Klaus (Numero Quattro), Cinque (Numero Cinque), Ben (Numero Sei) e Vanya (Numero Sette).

The Umbrella Academy nasce prendendo spunto dai celebri fumetti di Gerard Way e Gabriel Bà. Ebbene, finalmente giunge la notizia di un sequel. Tra quanto arriverà? Questo non lo sappiamo ancora con certezza. Nell’attesa possiamo però spoilerarvi alcune informazioni sulla trama, il cast e data di uscita.