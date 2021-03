I confini di Iliad si ampliano notevolmente rispetto al mese precedente in previsione di una nuova ondata di utenti in arrivo tra gli iscritti alle promo speciali. Una new entry del comparto mobile entra a far parte del sito ufficiale con una novità che giunge del tutto inaspettata. Oltre alle opzioni evergreen Giga 40 e Giga 50 si aggiunge la convenienza intramontabile descritta all’interno dell’apposita pagina di riferimento che troviamo a questo indirizzo. Analizziamola più da vicino.

Iliad: Giga doppi con la nuova offerta a basso costo del mese

Abituati come eravamo ai 50 Giga della promo precedente i 100 Giga della nuova opzione disponibile da Marzo coglieranno di sorpresa la maggior parte di noi. La novità consiste in un bundle con minuti ed SMS illimitati da fruire attraverso la nuova rete 4G LTe e 5G del gestore francese. Ai sei milioni di utenti già aderenti al circuito dell’operatore si prevedono nuovi ingressi da ogni dove sia per nuovi numeri che per portabilità da altri operatori di rete reale e virtuale.

Il costo per aderire a questa nuova promozione Iliad è di appena 9.99 euro a fronte di un investimento che include anche servizi gratuiti come le chiamate internazionali a costo zero, la segreteria telefonica personalizzabile ed il servizio per la notifica delle chiamate perse in caso di numero spento o non raggiungibile.

Oltretutto il gestore garantisce l’uso del servizio hotspot in Italia come all’estero anche grazie al traffico dati UE aggiuntivo apri a 6 Giga. Nello stesso tempo coloro che hanno in attivo le opzioni Giga 40 e Giga 50 vedono incrementarsi il livello di Giga disponibili in UE rispettivamente di 4 e 5 Giga rispetto ai 3 e 4 Giga dell’anno precedente.