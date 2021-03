Euronics propone una nuova campagna promozionale con la quale gli utenti riescono ad accedere a prodotti veramente economici, anche se purtroppo con alcune limitazioni importanti, poiché l’accessibilità del volantino risulta essere molto limitata.

Come spesso accade quando parliamo di Euronics, anche in questo caso il cliente potrà godere degli stessi identici sconti solo nel momento in cui si recherà personalmente presso uno dei punti vendita di proprietà del socio La Via Lattea, non in tutta Italia ed ancora meno sul sito ufficiale aziendale. E’ presente anche la possibilità di ricevere la rateizzazione, solo però nel momento in cui verrà effettuata una spesa del valore superiore ai 199 euro.

Euronics: il volantino porta alcune buone occasioni

In un momento storico in cui i produttori stanno presentando tutti i nuovi top di gamma del 2021, i prezzi iniziano a lievitare, proprio data la recente commercializzazione sul mercato nazionale degli stessi. Per cercare di risparmiare il più possibile il consiglio è di avvicinarsi alla fascia media, qui si possono scovare ottime occasioni con prezzi che non superano i 300 euro.

Tra i migliori annoveriamo Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Mi 10T Lite, Motorola Moto G30, Motorola Moto G10, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi Note 9S, Huawei P Smart 2021, Samsung Galaxy A41, Oppo A73, Oppo A53s, Oppo A72 e simili.

Se siete rimasti incuriositi dall’ottima campagna promozionale di Euronics, dovete ricorrere all’apertura delle pagine del volantino che potete trovare inserite poco sotto.