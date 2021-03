Ogni mese i vari operatori telefonici propongono svariate promozioni e offerte volte anche ai possibili nuovi clienti. Tra i vari operatori, TIM ha a disposizione svariate offerte attivabili per tutto il mese di marzo 2021 e queste includono sia il supporto alle reti di quinta generazione sia alcuni vantaggi per chi è già cliente di rete fissa.

Ecco le migliori offerte attivabili con TIM a marzo 2021

Nuovo mese, nuove proposte interessantissime da parte del noto operatore telefonico TIM, soprattutto quelle riguardanti i nuovi clienti provenienti da operatori come Iliad, Vodafone e WindTre. Vediamo in particolare alcune delle migliori offerte che è possibile attivare per questo mese.

TIM Wonder

Con questa offerta si avranno a disposizione 50 GB di traffico internet, Giga illimitati per alcune applicazioni in particolari (come WhatsApp) e minuti di chiamate senza limiti. Si tratta di una promo dedicata a tutti i clienti provenienti da Ho. Mobile e Lyca Mobile. Il suo costo è di 9,99 euro al mese, mentre il costo della scheda SIM è di 25 euro (inclusi 20 euro di traffico sulla scheda).

TIM Wonder Six

Si tratta di una offerta molto simile alla precedente. Abbiamo anche qui minuti di chiamate senza limiti ed un costo mensile di 9,99 euro al mese. Cambia però il quantitativo di giga disponibile per il traffico internet, che in questo caso sono 70 GB. Rimane però il costo della scheda SIM di 25 euro.

TIM Young Senza limiti Under 30 5G

Con questa offerta si avranno a disposizione 60 GB di traffico internet con connettività 5G, giga illimitati per alcune app come social, chat e musica, minuti ed SMS illimitati e TIMMUSIC incluso. Il tutto ad un prezzo mensile di 14,99 euro al mese.